的l tema dell置so dei social network soprattutto tra i bambini e gli adolescenti di stretta attualit e credo che la politica debba farsene carico e le istituzioni farsi promotrici di percorsi educativi che orientino ad un uso consapevole dei social, limitando al contempo i rischi e gli impatti negativi ormai acclarati da evidenze scientifiche ma anche da ripetuti fatti di cronaca. Penso che sia indispensabile la formazione, ma anche un intervento normativo sul tema, come quello in discussione alla Camera e al Senato. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, intervenendo all弾vento 鉄ocialLife. Vent誕nni di connessioni digitali, che si svolto stamane a Matera presso il CineTeatro Guerrieri, alla presenza di oltre 300 alunni delle classi IV e V degli istituti superiori. In apertura del suo intervento, il presidente Pittella si complimentato con i ragazzi per l'attenzione e per l'interesse con cui hanno seguito i temi e gli interventi che si sono alternati.



鄭bbiamo il dovere di leggere le evoluzioni della societ - ha continuato Pittella - e in questo senso i social negli ultimi vent誕nni hanno stravolto la percezione di noi stessi e delle cose con enormi conseguenze. Si pensi ai nostri modelli di riferimento, all弾norme impatto sul mondo della informazione, senza verifica delle fonti, e alla stessa politica, che se da un lato ha beneficiato del link diretto con i cittadini, dall誕ltro ha perso la vocazione all誕pprofondimento, diventandone essa stessa vittima. Quanto cambiata ad esempio l段dentit civica con l誕vvento dei social network? In questo mare magnum dei social - ha continuato Pittella - i pi esposti ai rischi sono soprattutto i pi giovani e spesso le famiglie non hanno gli strumenti per intervenire in maniera adeguata. Ecco perch ritengo che le istituzioni debbano farsi carico di percorsi mirati e dedicati di consapevolezza digitale, proprio come quello di oggi, e come il progetto 鉄top Cyberbullismo, strutturato in cinque appuntamenti programmati sul territorio regionale.



迭itengo - ha concluso Pittella - che sia una traccia di lavoro da consolidare per il futuro, anche in coerenza con l但nno europeo della educazione alla cittadinanza digitale 2025, e facendoci inoltre parte attiva perch anche in Italia si legiferi presto in materia. L但ustralia l檀a fatto con coraggio nelle scorse ore. Adesso tocca noi.