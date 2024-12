La particolare situazione di crisi che vive la Basilicata impone, innanzitutto ai rappresentanti istituzionali, grandissima serietà e senso di responsabilità. In rete gira un video ripreso all’interno del Consiglio regionale prima dell’inizio della seduta sull’emergenza idrica, in cui il Presidente della Regione Basilicata pronuncia frasi irrispettose nei confronti della massima istituzione regionale e quindi dei cittadini. Sebbene non siamo abituati a “vedere dal buco della serratura” e conoscendo la insofferenza di Bardi nei confronti del Consiglio regionale, cosa a cui assistiamo da circa sei anni, riteniamo necessario un chiarimento da parte del Presidente della Regione. E’ quanto dichiarano il Consiglieri regionali del PD Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza e Piero Marrese.

“Tale episodio, avvenuto in un contesto di profonda emergenza idrica che sta colpendo la Basilicata, appare inappropriato e contrario al senso di responsabilità e alla serietà che il ruolo istituzionale richiede”.

Le parole che si ascoltano nel video, continuano Cifarelli Lacorazza e Marrese, ovvero il voler sbrigativamente e volgarmente concludere quanto prima il Consiglio regionale convocato in seduta straordinaria con lo scopo di fornire chiarimenti e rassicurazioni ai cittadini proprio sul tema della crisi idrica, hanno suscitato profonda indignazione e preoccupazione tra i cittadini e all'interno delle istituzioni. È inaccettabile che tutto ciò possa passare sotto silenzio.

“La carenza di risorse idriche sta generando profonde difficoltà economiche e sociali per le famiglie, gli agricoltori e le imprese della regione. Questa emergenza, che richiede risposte concrete e un forte senso di responsabilità, per le modalità della sua gestione sta incrinando ancor di più il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. I cittadini della Basilicata stanno affrontando sacrifici significativi e si aspettano dalle loro istituzioni rispetto, solidarietà e un impegno costante nel risolvere i problemi che li affliggono”.

Ribadiamo l'importanza di un confronto civile, sottolineano i Consiglieri regionali del PD, basato sul rispetto reciproco e sulla responsabilità verso la collettività: per queste ragioni, chiediamo pubblicamente al Presidente Bardi di chiarire la sua posizione e di porgere scuse ufficiali al Consiglio regionale ed ai cittadini lucani.

“Un gesto di trasparenza e responsabilità è essenziale per ricostruire la fiducia e il rispetto tra le istituzioni e la popolazione”.

Confidiamo, concludono i Consiglieri del PD, che il Presidente Bardi comprenda la gravità della situazione e si impegni a riconoscere l'importanza del suo ruolo nel garantire una risposta seria e concreta alla crisi in corso.