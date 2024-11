Dopo aver ventilato l ‘ipotesi di ammodernare i siti che ospitano rifiuti nucleari ad alta attività per garantirne l’operabilità in attesa di una sistemazione definitiva di questi rifiuti, tra cui l’Itrec di Trisaia

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la fase di scoping prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica introdotta con l’art.11 del D.L. 181/2023 (“Decreto Energia”), sulla proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico. Il link sui cui trovare la procedura è sul sito del Mase



L’elenco delle 51 aree idonee è stato pubblicato sul sito del Ministero il 13 dicembre 2023.





Per la Basilicata e la Puglia i comuni direttamente interessati dal procedimento VAS del Mase sono :



Montalbano Jonico, Altamura, Genzano di Lucania, Montescaglioso, Bernalda, Irsina, Gravina in Puglia, Matera,.Sono interessate le provincie di Matera, Potenza, Bari, Taranto e le regioni Basilicata e Puglia



I comuni limitrofi, compreso quello di Rotondella interessato dal deposito nucleare ITREC (che rischia di diventare sito provvisorio definitivo) e altri enti pubblici collegati come parchi, autorità di bacino, sovrintendenze, consorzi di bonifica, AP/AL ed enti territoriali devono presentare necessariamente le proprie osservazioni entro il 26/12 /2024 per le valutazioni di impatto ambientale dei piani e programmi territoriali (pianificazione e programmazione territoriale).

NOSCORIE TRISAIA