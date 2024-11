Avere fiducia nelle Istituzioni significa averne anche nella Magistratura.

È di stamattina la notizia delle ispezioni nelle sedi di Arbab, Acquedotto Lucano, Autorità di Bacino e Acque del Sud per acquisizioni documentali per accertare, evidentemente, la correttezza delle attività svolte per l’emergenza idrica.

È questo un atto dovuto ai lucani e ci auguriamo tutti che sia definitivo ed inequivocabile il responso di buona condotta di tutti gli interessati.



A questo bisogna alimentare la fiducia nella politica con una comunicazione tanto efficace quanto tempestiva sulla programmazione delle azioni per superare l’emergenza ed impedire che questa si estenda ad altre aree della Basilicata e sulle forme di ristoro per i danni subiti da 140.000 lucani.



I nostri esercenti stanno registrando una considerevole riduzione della loro capacità produttiva e del tempo di apertura al pubblico.



Questo si traduce in un mancato guadagno che non possiamo lasciar pesare solo sulle loro spalle.



Si concerti con le parti sociali, con le associazioni di categoria e con quanti possano dare un contributo, una modalità di ristoro per chi è colpito dalla crisi idrica e si eviti che questo gravi sul bilancio regionale.



Se ne faccia carico il Governo che con un colpo di mano, ha sottratto alla Basilicata, con Acque del Sud, la governance della risorsa idrica e l’ha relegata ad essere la Cenerentola del Sud.









Viviana Cervellino



Sindaco di Genzano di Lucania