Si è tenuto questa mattina, presso la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, un proficuo incontro tra i rappresentanti del Forum del Terzo Settore Basilicata ETS e l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico. Durante la riunione, sono stati affrontati temi di rilevante importanza quali il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni pubbliche e il mondo del Terzo Settore, con particolare attenzione al coinvolgimento attivo del territorio nella programmazione regionale a breve e medio termine e la proposta di realizzazione di un centro diurno per persone affette da Alzheimer.



“Il Terzo Settore, in ogni sua declinazione e sfaccettatura, rappresenta una risorsa preziosa per il nostro territorio e per il benessere delle persone inteso nella sua totalità- ha dichiarato l’assessore Latronico- Le politiche per la persona non sono la “sorella minore” delle politiche sanitarie; al contrario, bisogna ragionare nell’ottica della sinergia e lavorare costantemente per sopperire alle criticità espresse sulla programmazione e sulla razionalizzazione delle risorse. Questo incontro ha confermato la volontà comune di costruire un modello di welfare lucano che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini, sfruttando al meglio le opportunità offerte dai finanziamenti nazionali, coniugandoli con i bisogni del territorio. Lavoreremo per garantire un approccio consapevole, integrato e condiviso”.



I rappresentanti del Forum hanno espresso soddisfazione per il dialogo avviato, sottolineando l’importanza di un percorso di co-programmazione e co-progettazione degli interventi sul territorio per il quale, ha fatto sapere l’assessore Latronico, non mancheranno nuovi tavoli di lavoro per definire strategie operative condivise traducibili in azioni concrete e misurabili.