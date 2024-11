Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, insieme ai consiglieri provinciali Concetta Sarlo e Carlo Ruben Stigliano, ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali nell’ambito del costituendo tavolo permanente provinciale a sostegno del settore agricolo.

Nel dettaglio erano presenti per Coldiretti Pietro Bitonti, Giampiero De Simone e Mattia Sabato, quest’ultimo delegato giovani, per Confagricoltura Clara Riccardi e Francesco Paolo Battifarano, per Copagri Vincenzo Visceglia, Paolo D’Eufemia e Cesare Carriero.

“Proseguono i nostri incontri finalizzati a costituire il tavolo per un settore che è trainante per l’intera regione – ha dichiarato Mancini -. Con alcune delle sigle sindacali abbiamo parlato degli obiettivi dell’iniziativa voluta dal Consiglio provinciale su input dei consiglieri Stigliano e Sarlo, che ringrazio ancora una volta per la loro importantissima attività che stanno svolgendo in questo ambito.

Nell’ascoltare le sigle sindacali abbiamo recepito le problematiche che ci hanno sottoposto e i suggerimenti relativi al tavolo che andiamo a costituire. È importante lavorare alla promozione del territorio e valorizzare i prodotti locali come leva di sviluppo delle nostre comunità. Riteniamo, infatti, che l’ascolto sia sempre prioritario specie quando si chiamano gli operatori del settore a una collaborazione come in questo caso”.