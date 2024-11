Le mie congratulazioni a Raffaele Fitto per la sua designazione a Vicepresidente della Commissione Europea per la coesione e le riforme; un ruolo di grande prestigio e responsabilità. Questa nomina rappresenta un’importante opportunità per proseguire il lavoro intrapreso a favore delle aree di coesione, come il Mezzogiorno e per promuovere una visione di un’Europa che sia uno spazio di pace, sviluppo e integrazione tra i popoli. Con il suo impegno, siamo certi che si potranno rafforzare politiche inclusive e solidali, riducendo le disuguaglianze territoriali e valorizzando le potenzialità dei territori per il progresso comune. Dunque, un attestato di stima guadagnato sul campo ed un successo diplomatico e politico per il Presidente Giorgia Meloni e per il suo Governo. Raffaele Fitto, con il suo lavoro ha portato l’Italia al primo posto in Europa sul PNRR. La stessa Italia che, alla luce di questa nomina, torna ad essere considerata centrale nel nuovo corso comunitario. I miei più sinceri auguri di buon lavoro”.



Così l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico.