In terza Commissione (Attività produttive, territorio e ambiente), presieduta da Rocco Leone (Fdi), audizioni in materia di edilizia pubblica, appalti pubblici, risorsa idrica e parchi urbani.

In premessa, il presidente Leone, dopo aver precisato di aver convocato tutti gli attori coinvolti sul tema acqua in Basilicata, ha comunicato che il presidente del Consiglio di amministrazione di Acque del Sud, Luigi Decollanz, si è detto disponibile ad essere audito nella prossima riunione della terza Commissione.

La Commissione ha aperto i lavori con l’audizione dell’Amministratore unico dell’ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB), Canio Santarsiero coadiuvato dal Dirigente dall’ente Donato Larocca, relativamente alla crisi idrica Basento — Camastra. Santarsiero, sulla base di domande tecniche poste dal consigliere Bochicchio, ha riferito, in merito alla Camastra, sullo stato di opere che – ha precisato - non sono mai state del tutto collaudate per questo è stata disposta una regolazione inferiore alla capacità di invaso, con ordinanza dell’Ufficio dighe ed ha annunciato diversi progetti candidati al Ministero dell’ambiente per le interconnessioni. L’Amministratore ha, poi, puntualizzato che la mancanza di manutenzione degli invasi (tra cui il dragaggio) ma anche il problema climatico, che ha anche causato l’abbassamento delle falde, hanno contribuito a determinare l’emergenza idrica insieme alle limitazioni tecniche già evidenziate.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al Presidente Leone, i consiglieri Bochicchio, Lacorazza, Aliandro, Verri, Cifarelli, Fazzari, Chiorazzo e Fanelli.

A seguire l’audizione dell’assessore del Comune di Potenza Francesco Carmine Giuzio sulla proposta di Piano di reinvestimento parziale dell’Ater di Potenza con i proventi derivanti dalla revoca dell'intervento di cui alla DGR n. 96/2023 sulla costruzione di 70 alloggi nel quartiere di Bucaletto da traslarsi in interventi di efficientamento energetico in fabbricati dell’Ater ubicati nei Comuni Tolve, Pignola, Anzi e Tito. Giuzio ha ricordato che attualmente gli interventi finanziati e in via di verifica e appalto riguardano 66 alloggi, per 15 mln di euro, sul Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA), 49 alloggi che saranno realizzati dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per 7 mln di euro, e ulteriori 3,5 mln per 20 alloggi finanziati con il bando Sicuro, Verde e Sociale. I fondi Ater potrebbero essere utili a realizzare ulteriori 20 alloggi sempre nel quartiere di Bucaletto. I Commissari hanno pertanto richiesto la sospensione della delibera di Giunta regionale per prevedere la rimodulazione delle risorse.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al Presidente Leone, i consiglieri Fanelli, Fazzari e Lacorazza.

Successivamente i Commissari hanno audito il Direttore generale del Dipartimento politiche agricole, alimentari e forestali Vittorio Restaino e una delegazione dei sindaci dell'area territoriale del Parco delle Cantine (Comuni di Rapolla, Barile, Roccanova, Pietragalla, Sant’Angelo Le Fratte, Chiaromonte, Acerenza e Tolve) in merito ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 2010, n.12 (Istituzione del Parco Urbano delle Cantine di interesse regionale).

Il Sindaco di Roccanova, Rocco Greco, che si è espresso per la delegazione, ha evidenziato la necessità di rifinanziamento della legge regionale 12/2010 sul Parco Urbano della Cantine dal prossimo bilancio regionale come emerso dall’approvazione di un ordine del giorno in Consiglio regionale, collegato alla legge di assestamento di bilancio, su proposta del Consigliere Lacorazza. “Il parco delle cantine – ha affermato Greco - è un patrimonio inestimabile e non ancora utilizzato, che interessa tutta la regione, necessario a realizzare un forte attrattore per aggiungere una nuova offerta al sistema turistico regionale. Occorrono pertanto le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo”.

Restaino ha evidenziato gli aspetti meritori della norma che si pone obiettivi importanti impattanti su aspetti produttivi e ambientali di altissimo valore paesaggistico che la Legge regionale consente appunto di valorizzare. Tuttavia, per la concreta applicazione è opportuno consumare dei passaggi attuativi e amministrativi in quanto sono trascorsi 14 anni dall’approvazione della norma che bisogna sicuramente aggiornare. Come dipartimento Agricoltura, Restaino, ha dichiarato di potersi fare carico di tali aspetti di innovazione, da sottoporre alla Commissione, anche al fine di utilizzare le risorse per l’avvio delle progettualità di studio propedeutiche alla successiva realizzazione delle opere da finanziarsi con altri strumenti. Restaino, ha inoltre, assunto l’impegno di procedere attraverso il programma di sviluppo rurale a sostenere investimenti pubblici e privati, agricoli ed extra agricoli. Sindaci e Dipartimento si confronteranno nelle prossime settimane.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al Presidente Leone, i consiglieri Fanelli e Lacorazza.

A seguire l’audizione del Direttore generale della Stazione Unica Appaltante (SUARB), Domenico Tripaldi, coadiuvato dalla funzionaria Maria Teresa Mazzitelli sulla Pdl “Istituzione del Centro di monitoraggio sugli appalti pubblici”, di iniziativa dei Consiglieri: Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese. La finalità della proposta di legge - come riportato nelle premesse alla stessa - è quella di istituire una sede di confronto permanente e qualificata all’interno della quale le organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro possano apportare le proprie competenze ed esperienze, in funzione di supporto e consulenza alla Direzione generale Stazione Unica Appaltante. La proposta è composta da 6 articoli. Con la PdL, in particolare, si istituisce il Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata, con il compito di monitorare le procedure di gara relative ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture o l’esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente committente, dalla Regione e dagli enti e organismi strumentali.

Tripaldi ha evidenziato che la proposta di istituzione di tale organismo di consultazione generale per la tipologia di servizio, prima dell’elaborazione degli atti, discende da legittime valutazioni politiche da analizzare in tale sede. Mazzitelli ha invece precisato che essendo stata abrogata la Direzione Generale SUARB essa non può più svolgere alcune funzioni prima previste.

Su proposta del consigliere Lacorazza, la Commissione ha disposto sul tema l’audizione delle parti sociali e dei rappresentanti del mondo economico.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al Presidente Leone, i consiglieri Lacorazza e Fanelli.

Hanno partecipato ai lavori della terza Commissione, oltre al Presidente Leone (FdI), i consiglieri Aliandro (FI), Cifarelli (Pd) Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Chiorazzo (Bcc) Fanelli (Lega Basilicata), Lacorazza (Pd), Verri (M5s), Picerno (FI), Fazzari (FdI), Polese (Ol).