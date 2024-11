Circa tredicimila veicoli al giorno con un “traffico che, specie in determinate fasce orarie, diventa molto pericoloso per la sua intensità. La SS7 Matera-Ferrandina è una priorità assoluta: va ammodernata con l'ampliamento alle 4 corsie senza indugi per renderla innanzitutto meno pericolosa e più moderna, ma anche per consentire alla città di Matera di essere collegata con il resto della nostra Regione, e non solo.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, è tornato sull’argomento chiedendo di dare priorità a questa importante arteria ma anche sottolineando che “l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ha assicurato che la Regione Basilicata individuerà in breve tempo le risorse necessarie per finanziare definitivamente il progetto esecutivo.

L’ammodernamento dell’arteria – ha ricordato Mancini - è suddiviso in tre lotti: il primo dallo svincolo sulla Basentana fino a quello dell’ex SS 175; il secondo da quest’ultimo bivio fino a Matera Sud mentre il terzo riguarda il bypass di Matera città. Il costo complessivo dell’opera si aggira sui 560 milioni di euro ma sappiamo che, in passato, per la stessa arteria sono stati stanziati 67,5 milioni dal Cipe nel 2011, mentre successivamente, con altri canali di finanziamento, sono stati stanziati in prima battuta 14 milioni più 6 in fase successiva. Nel complesso, tale somma andrebbe a coprire la metà di quella necessaria per avviare i lavori sulla tratta più critica e pericolosa che va dall’ex 175 a Matera Sud.

Come detto, però, è prioritario che la Regione trovi le risorse per il progetto esecutivo: sono certo che l’impegno che Pepe ha assunto verrà puntualmente evaso e poi potremo, spero celermente, iniziare a programmare un intervento che non può essere più rinviato, anche tenendo conto delle statistiche sugli incidenti avvenuti sulla SS 7, alcuni dei quali purtroppo mortali”.