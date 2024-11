Oggi seduta del Consiglio regionale. Dopo una prima sospensione dei lavori per comunicazioni del Presidente Pittella ai partiti, l’intervento del presidente della Giunta regionale sulla crisi idrica e le soluzioni adottate o in corso di adozione da parte del Governo regionale. Bardi, anche in qualità di Commissario dell’Emergenza idrica, ha confermato l’assoluta priorità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini. Il Presidente della Giunta, rammentando che il Governo regionale ha ereditato infrastrutture idriche con rilevanti criticità sotto il profilo strutturale che ne limitano la stessa potenzialità e i relativi benefici, ha illustrato gli interventi in itinere per uscire dal momento di difficoltà.

Dopo la comunicazione del presidente Bardi, il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, con la condivisione dell’Assemblea, ha stabilito che la prossima riunione del Consiglio regionale, dedicata all’emergenza idrica, si terrà lunedì 25 novembre.

L’Aula, esprimendosi all’unanimità, ha proceduto alla convalida definitiva dei Consiglieri regionali proclamati eletti.

A seguire, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità dei presenti il disegno di legge “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano”.

Nella relazione al rendiconto si evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad Euro 752.697,97. Di tale avanzo, la somma di Euro 305.534,31 è stata vincolata con attribuzione del Vincolo da Trasferimenti. La stessa, infatti, si riferisce a progetti finanziati dalla Regione Basilicata nell’ambito della programmazione PO FESR 2014/2020, nonché da contributi per attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale ai sensi della L.R. n. 10/2020. La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione, che ammonta ad Euro 447.163,66, deriva da economie di spesa della gestione ordinaria, nonché da parte dell’avanzo libero registrato nel rendiconto dell’esercizio precedente.

Infine, l’Assemblea regionale ha approvato l’atto amministrativo n.33/2024 riguardante la variazione finanziaria al bilancio di previsione 2024 dell’Ater di Matera. Il provvedimento è stato licenziato a maggioranza, con 10 voti favorevoli, quelli dei consiglieri Aliandro, Casino, Fanelli, Galella, Leone, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno. Sette i consiglieri astenuti: Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri e Vizziello.

La variazione è pari allo 0,5 per cento del bilancio per complessivi Euro 23.500,00 e riguarda alcuni capitoli quali quelli dedicati agli oneri per il personale, alle spese legali e a alle quote condominiali.