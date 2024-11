“La Provincia è anzitutto la casa dei 344.000 abitanti dei Cento Comuni, ai quali apre e continuerà ad aprire le porte; incluso il Sindaco Zipparri, che accoglieremmo ben volentieri per fornire delucidazioni su come il ritardo nell’utilizzo dei fondi del PO Val D’Agri esuli ... -->continua

Il presidente della Regione, Vito Bardi, che per impegni pregressi non ha potuto partecipare all’incontro convocato ieri dai sindaci dei comuni coinvolti nella crisi idrica, comunica la propria disponibilità ad incontrarli mercoledì 20 novembre 2024, alle 12, ... -->continua

“La denuncia della Svimez sulla riduzione di 5,3 miliardi di euro, nel triennio 2025-2027, delle risorse destinate a misure specifiche per il Mezzogiorno e la “bacchettata” della Corte dei Conti al Governo, chiedendo correttivi per superare le criticità ril... -->continua

Il Comune di Paterno ha annunciato uno sconto sulla Tari grazie ai fondi Re.P.O.V. e RIPOV del P.O. Val d’Agri. Le bollette, in distribuzione, prevedono riduzioni di 50,92 € per le utenze domestiche principali e 236,10 € per quelle commerciali. Destinati compl... -->continua