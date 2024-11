15/11/2024 - Videomessaggio del presidente Bardi sull’emergenza idrica

"Supereremo questi giorni difficili e faremo in modo che situazioni simili non si ripetano in futuro. Rassicuro i lucani sui controlli relativi alla qualità dell'acqua del Basento. Le prime analisi evidenziano che può essere prelevata per poterla potabilizzare in linea con q...-->continua