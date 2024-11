“Era inevitabile! La Corte Costituzionale sbarra la strada a questa scellerata riforma sull'autonomia differenziata”. È quanto ha dichiarato Lindo Monaco, Coordinatore Politico di Basilicata Casa Comune, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale cha accolto i ricorsi delle regioni che avevano impugnato la legge sull’autonomia differenziata.



“Avremmo voluto che tra le Regioni che hanno presentato ricorso vi fosse stata anche la nostra Basilicata...ma così' non è stato! Peccato che la maggioranza consiliare ed i partiti del centro destra al governo della nostra regione, al contrario di altre regioni del sud, non abbiano avuto il coraggio di difendere le ragioni dell'Italia unita e coesa!



Eppure lo abbiamo detto, ripetuto, sottolineato in tutti i modi: non si può minare l'unità della nostra Repubblica senza tenere conto dei principi di sussidiarietà e solidarietà. La nostra Italia non è, e non potrà mai essere, un insieme di staterelli indipendenti.



Continueremo a lottare perché dalle mani del governo centrale non siano negati quei diritti civili e sociali di cui devono poter godere, allo stesso modo, tutti i cittadini italiani senza alcuna differenziazione”.



Lindo Monaco - Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune