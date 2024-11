“Ancora una volta su un problema delicato come i fondi per dializzati e talassemici, l’assessore regionale Cosimo Latronico pensa post. Corre ai ripari dopo la denuncia di tanti pazienti ed in particolare di Donato Andrisani, segretario regionale Aned”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

“Latronico pensa post – aggiunge Lacorazza - perché arriva dopo che il problema è esploso, ed ha la responsabilità di non aver considerato e controllato per tempo che i sussidi andavano messi in bilancio”.

“Se l’assessore Latronico – prosegue il Consigliere - pensasse un po’ meno ai post e si ripiegasse un po’ più sulle carte non sarebbe male”.

“Il nostro impegno – conclude l’esponente del Pd - sarà vigilare che ora seguano i fatti agli annunci”.