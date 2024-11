Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime la massima solidarietà al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, destinatario di una lettera di minacce da gruppi eversivi mascherati da attivisti pro Palestina: “Un attacco vile a un rappresentante del governo italiano – sottolinea Bardi – che si è sempre speso per la pace e per la promozione della stabilità internazionale. Sono vicino al ministro Tajani e sono certo che le intimidazioni non scalfiranno il suo impegno per favorire il dialogo tra i popoli. E’ un atto da condannare - conclude il presidente - che, tra l'altro, alimenta un clima di odio in un momento storico funestato da conflitti e tensioni”.