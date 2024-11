L’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata ARDSU ha come obiettivo quello di fornire servizi agli studenti dell’Unibas e degli istituti riconosciuti, con particolare riguardo alle borse di studio, al servizio mensa, all’housing universitario ed al supporto agli studenti affetti da disabilità.

L’impegno profuso dall’ARDSU nel corso dell’ultima annualità ha permesso all’agenzia di farsi conoscere a livello nazionale dagli enti omologhi e di esporre le proprie strategie in termini di pianificazione dell’utilizzo delle risorse finalizzate all’incremento dei servizi in tema di diritto allo studio universitario, nel rispetto dei contenuti dell’Art. 34 della Costituzione.

È dell’ultim’ora la approvazione da parte dell’ente, con apposita Determinazione n° 225/2024, della graduatoria relativa al bando contenente le misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima per l’anno accademico 2024- 2025 di cui al D.M. MUR n. 1604 del 27.09.2024.

Il Presidente Avv. Antonio Zottarelli, al riguardo, rammenta che tale provvedimento costituisce una importante risposta a diverse criticità che sono state sollevate nel recente passato da parte delle associazioni studentesche e dei portatori di interesse e si aggiunge quanto già di fattivo viene portato avanti dall’ARDSU, con particolare riferimento al raddoppio delle risorse disponibili per la corrente annualità per il supporto degli studenti affetti da disabilità, come previsto in apposito bando di imminente pubblicazione e come programmato in seno al Comitato Paritetico di Amministrazione.

Per il Direttore Generale Ing. Gianluca Cuomo – che ha ricordato che la legge costitutiva dell’ARDSU prevede Interventi a favore di studenti con disabilità diretti a rimuovere impedimenti ed ostacoli che non consentano al portatore di handicap di fruire correttamente delle attività e dei servizi per il diritto allo studio universitario – si tratta di un traguardo importante che potrebbe costituire un primo tassello per fare in modo che provvedimenti del genere siano riproposti in futuro in maniera costante e, al riguardo, in qualità di rappresentante di recente elezione in seno all’esecutivo nazionale di tutti gli enti per il diritto allo studio universitario italiano (ANDISU), si è impegnato a farsi portavoce di tale proposta per gli anni a venire, già a partire dalla prossima riunione del Comitato Esecutivo ce avrà luogo a Padova nella giornata del 18 Novembre p.v.

Il Presidente ed il Direttore hanno inteso ringraziare i membri del CPA ed i dipendenti degli uffici ARDSU per aver posto in essere ogni utile azione affinché si potessero espletare le procedure previste dal bando, nei ristrettissimi tempi dettati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.