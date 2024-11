All’attenzione della prima Commissione, presieduta dal consigliere Fanelli (Lega), la Pdl che introduce “Modifiche alla Legge regionale n. 23 del 19 settembre 2018 Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)”, di iniziativa del consigliere Pittella (Azione).

“La proposta di modifica – riporta la relazione di accompagnamento al testo - nasce dall’esigenza di garantire anche all’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.) la giusta interlocuzione e presenza regionale. Con il riconoscimento dell’UNCEM nella previsione normativa regionale che istituisce il F.U.A.L., si risponde alla logica di dar maggiore impulso a tutte le realtà presenti sul territorio regionale, così da garantire una maggiore partecipazione delle entità locali alla vita istituzionale regionale”.

La Commissione ha dunque audito il presidente dell'UPI Basilicata, Christian Giordano, il quale ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche previste dal testo normativo in esame, al fine di allargare rappresentanza e partecipazione a un altro importante ente del territorio. Giordano ha inoltre sollecitato lo stanziamento dei fondi Fual per l’annualità in corso tenendo conto che si tratta di risorse essenziali per Province e Comuni, “soprattutto in questa fase in cui occorre implementare il Piano neve e garantire il riscaldamento delle scuole”.

Successivamente, la Commissione ha audito il presidente dell’Anci Basilicata, Gerardo Larocca, il quale ha ugualmente manifestato accordo sulle modifiche introdotte dalla PdL. Anche Larocca ha sollecitato l’urgenza di rendere disponibili le risorse Fual per l’annualità 2024 al fine di dare rassicurazione ai cittadini sul livello dei servizi essenziali. Gli enti interessati sono in attesa degli stanziamenti, da parte della Regione, per 12 mln di euro.

Il Presidente Fanelli, su richiesta della stessa Commissione, si è impegnato a inviare una nota al Direttore generale per la Programmazione, Morvillo, per avere notizie in merito ai trasferimenti finanziari previsti.

Sono interventi alla discussione, oltre al Presidente Fanelli, i consiglieri Picerno, Lacorazza, Marrese e Bochicchio.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Fanelli (Lega), Lacorazza (Pd), Marrese (Bd), Picerno (Fi), Bochicchio (Avs-Psi-LBp) e Chiorazzo (Bcc).