Il Capogruppo del Pd: "Nel regolamento per gli aiuti alle famiglie sgomberate, che sarà approvato definitivamente dalla Giunta regionale, va adottato il principio costituzionale di progressività"

“Nonostante qualche perplessità per ristori economici senza rendicontazione, almeno a mio giudizio, la terza Commissione consiliare ha condizionato ad alcune raccomandazioni il parere positivo al regolamento per gli aiuti alle famiglie sgomberate. La condizione fondamentale, assunta dalla Commissione all’unanimità, è legata al fatto che i ristori non possono essere uguali per tutti: ricchi e poveri”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

“Nel regolamento quindi – prosegue Lacorazza - che sarà approvato definitivamente dalla Giunta regionale, va adottato il principio costituzionale di progressività e reso concreto concedendo di più a chi ha meno, valutando anche i contesti territoriali in cui si vive il disagio relativo allo sgombero”.

“In sostanza – conclude il Consigliere regionale - è necessario introdurre per gli aiuti alle famiglie un po’ di buon senso, equilibrio e giustizia sociale”.