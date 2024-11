“Il Cuore nei Sassi” è il titolo della manifestazione che si è conclusa oggi con l’intervento dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico. Tre giorni di lavori organizzati a Matera dove l’Utic Scientific Culture 2024 ha portato un confronto scientifico di alto livello sui più recenti sviluppi nella gestione delle patologie cardiovascolari e nella Terapia Intensiva Cardiologica (Utic). L’evento, di rilevanza nazionale, ha riunito professionisti ed esperti per un aggiornamento sulle innovazioni terapeutiche e sui nuovi protocolli clinici nell’ambito cardiologico.



L’assessore Latronico ha evidenziato l’importanza del potenziamento dell’offerta sanitaria regionale nell’ultimo quadrimestre del 2024, con particolare riguardo alla fascia jonica e al Materano. “La XII edizione del Congresso Il Cuore nei Sassi rappresenta un passo significativo nella condivisione delle best practice del nostro personale sanitario e nel consolidamento dell’offerta territoriale in campo cardiologico,” ha dichiarato l’assessore Latronico. “Negli ultimi mesi, la Regione ha investito in nuovi percorsi clinici preventivi, in linea con i più avanzati standard scientifici e con l’obiettivo di garantire ai cittadini lucani un sistema sanitario efficace e di qualità”. L’evento ha anche favorito il confronto con le migliori Utic italiane, al fine di migliorare i processi clinici decisionali e allineare la pratica regionale agli standard nazionali di eccellenza.



L’assessore ha concluso affermando che “la Regione Basilicata continuerà a promuovere una sanità moderna, che integri le più avanzate evidenze cliniche per rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini, con un approccio preventivo e terapeutico che guardi alla qualità e alla sostenibilità nel lungo termine”.