“L’ associazionismo finalizzato alla tutela della natura e dell’ambiente, è qualcosa di straordinario. Per gli abitanti della nostra regione prevalentemente montuosa, il Club Alpino italiano ha sempre suscitato forte interesse”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’ambiente e transizione energetica Laura Mongiello partecipando all’incontro organizzato dal Cai Basilicata dal tema ‘L’escursionismo e la tutela ambientale nel futuro del territorio lucano” presso il rifugio Fontana delle Becce di Marsico Nuovo.

“Il Cai è presente in Basilicata con quattro sezioni, è un presidio importante per la difesa dell’ambiente, per la manutenzione dei sentieri, per lo studio delle montagne e vorrei assicurare l’impegno della Regione Basilicata a sostegno di tutte queste realtà con azioni concrete, proprio come quelle più recenti messe in campo”.

Nel corso dell’incontro l’assessore Mongiello ha sottolineato la sensibilità che appartiene alle persone che decidono di impegnarsi per il bene comune, e ha ribadito il valore di questi appuntamenti per intercettare le esigenze e pianificare le azioni prossime in difesa del suolo e del paesaggio. “Essere qui nell’area di uno dei due nostri Parchi nazionali, Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, alla presenza dei dirigenti di tutti enti Parco – ha detto ancora Mongiello – per i quali la Regione ha recentemente destinato risorse per 1,5 milioni significa impegnarsi tutti, ognuno per la propria parte”. L’assessore ha sottolineato anche l’importanza dei rifugi per la ricettività sul territorio per gli amanti della natura. “Sono rimasta affascinata da questo luogo che ci ospita, un altro esempio delle cose che si possono fare, la cui gestione è affidata all’amministrazione comunale, un rifugio per ben sedici persone. E’ un grande esempio di collaborazione tra associazionismo, istituzioni, Protezione civile, al quale dobbiamo ispirarci anche nel futuro.

“L’impegno della Regione e della Direzione Ambiente – ha concluso Mongiello – ricordando la recente inaugurazione del sentiero di 73 km nel Parco di Gallipoli Cognato, è quella di potenziare la rete, garantendo la sicurezza, e implementare l’attività di educazione ambientale. I sentieri sono grandi attrattori, l’impegno sarà quello di ampliare l’offerta per promuovere sempre più il valore del turismo sostenibile, per il quale è vocata la nostra Basilicata”.