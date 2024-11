L’obiettivo è valorizzare il territorio e il patrimonio culturale della Magna Grecia, un traguardo che l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, guarda con particolare attenzione fin dalla scorsa legislatura. “Il progetto Magna Grecia rappresenta un’azione di sviluppo di grande valore per il nostro territorio. Mettiamo in rete i preziosi beni archeologici del Metapontino, integrando interventi materiali e azioni immateriali per accrescere la consapevolezza del nostro patrimonio culturale”: lo ha detto l’assessore oggi a Nova Siri presentando i laboratori di valorizzazione del patrimonio culturale della Magna Grecia. “Attraverso l’uso di strumenti digitali innovativi – ha spiegato - daremo nuova luce alla storia e alla cultura del Metapontino, rendendo questi luoghi sempre più accessibili e valorizzati. Un’opportunità unica per unire passato e futuro, tradizione e tecnologia”.



Latronico rivolge un ringraziamento speciale alla dirigente, ai docenti e agli studenti dell’Istituto comprensivo “Luigi Settembrini” per l’impegno e la dedizione nel valorizzare il patrimonio culturale dell’area.