Domani, martedì 5 novembre, alle ore 18.00, nella sede regionale del PD Basilicata in via Tammone a Potenza, si terrà un incontro con le Associazioni datoriali delle PMI. Obbiettivo dell’incontro sarà quello di intraprendere con i rappresentati lucani del mondo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del turismo e della cooperazione, un confronto che possa tramutarsi in un tavolo permanente coinvolgendo il Partito a tutti i livelli: regionale, nazionale ed europeo. Interverrà la responsabile delle PMI del Partito democratico, Antonella Vincenti, che illustrerà per l’occasione il documento elaborato a livello nazionale dal titolo "IMPRESA DOMANI. Proposte per una strategia di politiche industriali”.