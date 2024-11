L'assessore alle Infrastrutture: "Abbiamo incontrato diverse volte il Comitato SS 407, e abbiamo ribadito il nostro impegno a far realizzare le complanari e lo svincolo di Marconia con un finanziamento della Regione di 24 milioni di euro". So punta anche a una rotatoria prima di Natale "così come gli agricoltori".

"Da diverse settimane stiamo seguendo l'andamento dei lavori sulla 'Basentana' relativi all'installazione dello spartitraffico. Un'opera indispensabile a rendere la strada più sicura. Abbiamo incontrato diverse volte il Comitato SS 407 e abbiamo ribadito il nostro impegno a far realizzare, nel più breve tempo possibile, le complanari e lo svincolo di Marconia con un finanziamento della Regione di 24 milioni di euro, intervento su cui il Comitato ha concordato in pieno".



Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata.



"Stiamo discutendo quotidianamente con Anas per ridurre al minimo qualsiasi tipo di disagio per gli agricoltori, nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Soprattutto - ha aggiunto Pepe - stiamo chiudendo l'ipotesi di realizzare una rotatoria prima di Natale nell’ambito del cantiere, così come ho chiesto ad Anas in aderenza alle richieste degli agricoltori stessi. Dobbiamo contemperare le esigenze che vengono dal territorio con le necessità di ammodernamento strutturale delle opere viarie nell'interesse di tutti. Questa deve sempre essere la priorità delle istituzioni".