Le graduatorie del “Bando Infra Sport” – volto a finanziare interventi infrastrutturali su impianti sportivi mediante un Avviso Pubblico rivolto ai Comuni, anche in forma associata -sono state approvate con atti dirigenziali del Dipartimento Sviluppo Economico. Ne dà notizia l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo.

La Struttura di Valutazione ha proceduto alla redazione della graduatoria e alla predisposizione dell’elenco delle istanze ritenute irricevibili o inammissibili, trasmettendo alla Direzione Generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità, gli esiti dell’istruttoria suddivisa in Allegato A “Graduatoria delle Istanze Ammissibili”; Allegato B “Elenco Istanze Irricevibili o Inammissibili”. I progetti ammissibili sono risultati 65 di cui finanziati 19 progetti (più 1 progetto finanziabile solo in parte) per complessivi 6,5 milioni di euro. I progetti risultati esclusi e non ammessi sono 17.

L’intervento – spiega l’assessore Cupparo – è finalizzato a migliorare la qualità urbana e a promuovere l’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, con particolare riferimento ai giovani ed alla popolazione in età scolare. Un’opportunità preziosa per valorizzare lo sport come un importante strumento di partecipazione, benessere e coesione sociale. Nello specifico gli interventi finanziati – continua l’assessore – riguardano il miglioramento della sicurezza e funzionalità, ampliamento e potenziamento delle attività sportive praticabili nei comuni, la rigenerazione e riqualificazione di impianti esistenti”. I Comuni nei prossimi giorni saranno invitati a sottoscrivere Accordi di Programma con la Regione per dare avvio agli investimenti che prevedono tempi di attuazione da 12 a 24 mesi.