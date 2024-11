Su disposizione del presidente Vito Bardi, commissario straordinario per l’emergenza idrica, domani, 1 novembre 2024, in occasione della festa di Ognissanti, l’acqua sarà garantita h24 ai 29 comuni serviti dallo schema idrico Basento-Camastra: Potenza, Acerenza, Albano di Lucania, Avigliano, Banzi, Baragiano, Brienza, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Laurenzana, Marsico Nuovo, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tolve, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Irsina e Tricarico. Le interruzioni riprenderanno sabato 2 novembre, dalle 23 alle 6.30 di domenica, 3 novembre, quando, sempre su indicazione del presidente Bardi, l’erogazione sarà garantita tutto il giorno fino alle 23.



Una “tregua” che il presidente Bardi ha invocato per consentire ai cittadini e alle attività commerciali di trascorrere una festa in serenità: “Comprendo i sacrifici che questa situazione impone – dice Bardi - e ringrazio tutta la comunità per la pazienza e la collaborazione. Rinnovo l’invito ad un uso parsimonioso dell’acqua anche nella giornata di domani in cui non ci saranno restrizioni e continuo a confidare nel senso di responsabilità di tutti. Insieme supereremo questa emergenza. Stiamo lavorando a soluzioni immediate per fronteggiare gli effetti della crisi idrica e guardiamo al futuro con opere che – conclude Bardi - incideranno sull’intero assetto strutturale della rete. L’obiettivo è evitare che si ripeta lo scenario di queste settimane”.



Giovedì prossimo, 7 novembre, l’unità di crisi, presieduta dal commissario Bardi, farà una nuova valutazione sui provvedimenti da adottare in relazione alle sospensioni idriche.