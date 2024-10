Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà martedì 29 ottobre 2024, alle ore 10:30, presso l’aula Dinardo del Palazzo della Giunta regionale, per una seduta ordinaria ricca di punti all’ordine del giorno. Tra i temi principali, si discuterà dell’approvazione del Bilancio Consolidato 2023 del Gruppo Regione Basilicata e si prenderà atto della Relazione annuale 2024 in materia comunitaria.



La seduta prevede anche l’elezione di due consiglieri regionali come Vice Presidenti della Commissione regionale dei Lucani nel mondo. Un punto cruciale sarà la discussione sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sull’attuale situazione organizzativa della struttura.



In aggiunta, verranno esaminate numerose mozioni che spaziano da misure a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali a interventi per migliorare la viabilità nella zona materana. I consiglieri discuteranno anche la contrarietà all’ubicazione di un sito di stoccaggio di scorie nucleari in Basilicata, la valorizzazione di aree industriali e la tutela del personale medico da aggressioni sul lavoro.



La riunione sarà trasmessa in web streaming sui siti ufficiali e potrà essere seguita anche attraverso il profilo X @CRBasilicata, garantendo così massima trasparenza e accessibilità ai cittadini.