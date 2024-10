All’attenzione quarta Commissione (Politica sociale), presieduta dal consigliere Morea (Azione), l’esame di Proposte di legge e audizioni in materia sanitaria. In Prima istanza, i Commissari hanno audito, in sostituzione del Presidente dell’associazione Aiop Basilicata, Roberto Galante e Rocco Maglietta, rispettivamente Dirigente e Direttore Sanitario di Universo Salute, sulle criticità riscontrate in merito agli atti che definiscono i “Criteri per la determinazione del fabbisogno regionale delle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili, per disturbi mentali, per le dipendenze patologiche”.

Galante e Maglietta hanno manifestato la necessità di sospendere il parere della Commissione sui provvedimenti in corso per attivare un tavolo di confronto con le parti istituzionali, al fine di riconvertire la struttura sanitaria anche in ospedale territoriale per lungodegenti.

Il Presidente Morea ha evidenziato la necessità di coinvolgere il competente Assessore e la Direzione Generale per la Salute, rispetto alla richiesta.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Cifarelli (Pd), Araneo(M5s), Lacorazza (Pd), Polese (Ol).

La Commissione ha poi audito il Segretario regionale Sumai Assoprof, Maurizio Capuano, e il Segretario provinciale Sumai, Nicola Sabatino, in merito al rinnovo dell’accordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale 2007 e alla partecipazione degli specialisti ai progetti di abbattimento liste di attesa e di screening regionali.

Capuano ha evidenziato che la specialistica ambulatoriale è uno dei pilastri della sanità in Basilicata. “L’ultimo accordo integrativo regionale di riferimento è del 2007 ed è stato – ha affermato - ampiamente disatteso negli obiettivi. La richiesta è quella di un maggiore coinvolgimento degli specialisti ambulatoriali, da parte delle Aziende sanitarie, per l’abbattimento delle liste d’attesa. Si segnala anche una divergenza nell’applicazione del contratto, nei confronti dei professionisti, tra Asp e Asm. Inoltre, si sottolinea un problema di sostenibilità delle tariffe che richiedono un adeguamento”.

Il Presidente Morea ha evidenziato la necessità di avviare un confronto sulle questioni poste nel corso dell'audizione con l’assessore Latronico e la direzione Generale per la Salute.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Lacorazza e Cifarelli (Pd) e Polese (Ol).

I lavori sono proseguiti con l’audizione del Presidente A.N.C.I. Basilicata, Gerardo Larocca, in merito alla P.d.L. n. 5/24: “Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Basilicata” di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese. L’intento della proposta è di promuovere e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working quale modalità di esecuzione del rapporto subordinato e/o parasubordinato funzionale alla riduzione dello spopolamento e incentivazione al ripopolamento di diverse aree della Basilicata”.

Larocca ha espresso l’esigenza di mettere a disposizione dei Comuni le risorse utili a sostenere lo smart working, attivando alcuni hub per favorire il lavoro agile. Ha inoltre preso l’impegno di inviare una nota ai gruppi che si occupano di digitalizzazione, nell’ambito del PNNR, per agevolare gli Enti, anche per combattere i fenomeni di spopolamento dei Comuni. Larocca, ha ricordato di essere membro del Comitato per l’emergenza idrica e in tale veste ritiene che occorre utilizzare le modalità operative dello smart working per fronteggiare le emergenze che possono verificarsi sul territorio.

Sono intervenuti alla discussione, oltre al presidente Morea, i consiglieri Cifarelli, Lacorazza, Araneo.

Il presidente Morea, su proposta della consigliera Araneo, ha accolto la richiesta di audire in Commissione i vertici di Arlab e su proposta del consigliere Cifarelli di audire il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, in quanto in quel Comune è attiva una esperienza di co-working in ambito pubblico.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Morea, i consiglieri regionali Mario Polese (Ol), Alessia Araneo (M5s), Roberto Cifarelli e Piero Lacoraza, (Pd), Maddalena Fazzari (Fdi), Piero Marrese (Bd), Francesco Fanelli (Lega).

24.10.2024, Potenza