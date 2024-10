“In occasione della Giornata nazionale delle pubbliche assistenze e del 120° anniversario di Anpas, esprimo il mio profondo apprezzamento e ringraziamento per il loro instancabile impegno quotidiano. Anpas rappresenta un punto di riferimento essenziale di solidarietà e supporto, in Basilicata come nel resto del Paese, operando con generosità e spirito di servizio a favore delle comunità e delle persone più vulnerabili. Oggi, a testimonianza del nostro riconoscimento, illumineremo di arancione il palazzo del Consiglio regionale della Basilicata. Rivolgo i miei migliori auguri affinché l’Associazione continui a crescere e ad essere un faro di speranza e solidarietà per tutti.” Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella.