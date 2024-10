Un autista soccorritore del 118 dell'ASP di Potenza ha ottenuto, con sentenza del 23/10/2024, il riconoscimento delle mansioni superiori a partire dal 2009, dopo aver presentato ricorso nel 2019. Il Giudice del lavoro ha accolto le richieste dell'autista, confermando che le sue mansioni corrispondono alla categoria C, e ha condannato l'ASP a pagare le differenze retributive. L'ASP aveva invocato la prescrizione decennale, ma il giudice ha respinto tale difesa. "La sentenza potrebbe influenzare il rinnovo del contratto nazionale della sanità e altre vertenze simili" - questo il commento in una nota dei segretari regionale e territoriale UIL FPL Verrastro Giuseppe e Raffaele Pisani, - che ne hanno diffuso la notizia.

A seguito del ricorso presentato nel 2019 al Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, un operatore tecnico specializzato autista soccorritore del 118 dell’ASP , assistito dall'Avv. Antonio Di Lena convenzionato con la UIL FPL, con sentenza del 23/10/2024 ha ottenuto il riconoscimento delle mansioni superiori a far data dal 2009. Il ricorrente nel ricorso ha evidenziato che ha da sempre svolto mansioni rientranti nel profilo di operatore Tecnico specializzato, cat. C superiore diverso dalla ctg.BS di inquadramento, e , il riconoscimento delle differenze retributive. L'ASP di Potenza ha chiesto il rigetto del ricorso invocando la prescrizione decennale. Il Giudice del lavoro, invece, con sentenza del 23/10/2024( RG 624/2019), accoglieva in toto le rivendicazioni dell’autista soccorritore, dopo una lunga istruttoria svolta attraverso testimonianze dei colleghi autisti e grazie alla tenacia delle nostre RSU autisti soccorritori che hanno da subito sposato la causa. Il Giudice ha affermato che le mansioni svolte dall’autista sono riconducibili alla cat. C ribadendo che l’autista del 118 oltre ad essere responsabile della condotta del mezzo collabora con l’equipe sanitaria nei casi di necessità sanitaria o per attività di supporto e che ha a questo scopo acquisito dei corsi specifici di formazione adeguati. Quindi ha condannato l’Asp a rifondere al ricorrente le differenze retributive a far data dall’ 08/04/2009. Si fa presente che il “ricorso pilota” non riguarda tutto il personale per cui la Segreteria Aziendale e la RSU UIL FPL convocherà un’assemblea con tutto il personale autista del 118 per comunicare le azioni da intraprendere e garantire a tutti gli autisti il giusto riconoscimento.



Dopo decenni di vertenze, ricorsi, udienze e continui rinvii la scrivente si ritiene soddisfatta per l’impegno profuso a favore della categoria degli autisti del DEU dell’ASP di Potenza. Questa sentenza è destinata a fare giurisprudenza in tutto il Paese e sarà immediatamente trasmessa alla Segretaria Generale della UIL FPL affinchè possa essere oggetto di trattativa preso l’ARAN nel corso del rinnovo del CCNL 2022-2024 del Comparto Sanità, per poter inquadrare questa figura nell’Area degli Assistenti(ex categoria C).







Potenza, 24/10/2024







Il Segretario Regionale Aggiunto UIL FPL



Verrastro Giuseppe



Il Segretario Territoriale UIL FPL;



Raffaele Pisani