Ho letto la nota piccata dell’assessore Cupparo in risposta alle mie doglianze circa la grave assenza dell’assessore in questione e del presidente Bardi alla seduta consiliare dedicata al tema Stellantis e programmata un mese prima. Nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile, Bardi e Cupparo raccontano di aver preso parte al festival delle Regioni e, a valle del medesimo, di aver discusso con gli altri presidenti di Regione circa il futuro di Stellantis.



Ora, poiché il verace assessore Cupparo parla di “fatti”, contrapponendoli alle sterili polemiche, non vedo l’ora di poterli CONSTATARE, questi fatti.



Pertanto, martedì prossimo, mi aspetto di poter visionare il documento d’intesa che sicuramente l’assessore Cupparo e il presidente Bardi avranno sottoscritto con i propri omologhi delle altre Regioni. D’altronde, se l’assessore, come dichiara, fa solo fatti, sicuramente non si sarà limitato a scambiare due chiacchiere con i presidenti, avrà come minimo sottoscritto un documento, un protocollo d’intesa: diversamente, le chiacchiere, si sa, se le porta il vento. Il fattivo assessore Cupparo avrà concluso un fatto e martedì lo condividerà con tutto il Consiglio, che pazientemente aspetta.



E mentre questa attesa si consuma, per il momento, a me restano solo pochi fatti:

- nessuna garanzia da parte di Stellantis sulla tenuta occupazionale, malgrado le generose concessioni della giunta regionale;



- l’assenza di Bardi e Cupparo allo sciopero generale del 18 ottobre;



- l’assenza di Bardi e Cupparo in occasione della seduta consiliare su Stellantis preventivamente programmata.



Per il resto, sono solo parole, sì, le vostre.







Alessia Araneo - Consigliera regionale M5S Basilicata