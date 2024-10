“Chiunque rivesta ruoli di responsabilità dovrebbe evitare in questo momento così delicato e particolare di strumentalizzare le difficoltà in cui vivono migliaia di lavoratori del settore automotive per accendere polemiche politiche e provare a lucrare consenso”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione della Regione Basilicata, Roberto Cifarelli, commentando le recenti posizioni espresse sulla vicenda Stellantis.

“Giocare allo scaricabarile sulle ragioni per le quali il settore è in crisi e si registra una drastica diminuzione dei lavoratori diretti di Stellantis, dell’indotto e della logistica non servirà a risolvere i tanti problemi sul tappeto e a dare conforto e sostegno alle tante e tanti lavoratori già fuori dal circuito produttivo ed a quelli che rischiano mesi difficili tra mobilità e cassa integrazione.

Questo è il momento dell’unità, innanzitutto politica e con le forze sociali, sindacati e rappresentanze imprenditoriali; ed è il momento della condivisione delle scelte e delle strategie.

Non è rispettoso della massima assise regionale e degli eletti dal popolo giustificare l’assenza trincerarsi a posteriori dietro un incontro con altri Presidenti di regione fatto a latere di un incontro pubblico. Ma non voglio a mia volta polemizzare.

La settimana prossima, conclude Roberto Cifarelli, discuteremo in Consiglio regionale e valuteremo insieme cosa è meglio per la Basilicata. Al di la degli auspici riguardo a quelle che dovrebbero essere le politiche europee, ci interesserà capire, attraverso gli strumenti di cui disponiamo, cosa concretamente la Regione può impegnarsi a fare per l’area industriale di Melfi, per Stellantis, il suo indotto e più in generale per il settore dell’automotive che non è solo Melfi”.