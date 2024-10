La verità è che al presidente Bardi della povera Basilicata non importa un fico secco.



Oggi ne abbiamo avuto l’ennesima riprova: è riuscito ad assentarsi persino in occasione della seduta consiliare dedicata a Stellantis, stabilita mesi fa e per cui abbiamo svolto tutte le audizioni in terza commissione.



Dunque, malgrado l’anticipo, la concertazione della data in conferenza di capigruppo, Bardi e Cupparo decidono di affrontare la più drammatica crisi dell'automotive facendo “filone”. Un atteggiamento, quest’ultimo, che abbiamo ritenuto oltraggioso e offensivo nei confronti delle migliaia di famiglie che oggi aspettavano una risposta, un cenno, o almeno una umana solidarietà. E, invece, nessuna vicinanza e menchemeno nessun gesto politico. Sgomenta dinanzi a cotanto NULLA, ho abbandonato l’aula in segno di protesta rispetto all’inconsistenza di questo centrodestra e in segno di rispetto nei confronti delle migliaia di operaie e operai che oggi attendevano risposta.



Il M5s non è più disposto a tollerare il menefreghismo del Presidente Bardi e l’inosservanza del mandato elettorale che pure ha ricevuto.







Alessia Araneo - Consigliera regionale M5S Basilicata