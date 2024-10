Nella cornice del Palaercole di Policoro, si terrà venerdì 18 e sabato 19 la prima fiera sul turismo accessibile in Basilicata denominata “for ALL 2024”. Un evento che rientra nel progetto “B4A: Basilicata for all” finanziato dal Ministero della Disabilità mediante l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Caratteristica del progetto è l’aver promosso l’offerta turistica per le persone con disabilità e dei loro familiari, con una ricaduta economica importante sul territorio jonico e dell’intera regione; finanziato infrastrutture e organizzare servizi accessibili per le strutture ricettive dell’intero Metapontino al fine di favorire il turismo balneare; offerto l’opportunità di svolgere tirocini formativi per giovani adulti con disabilità al fine di un inserimento lavorativo nel settore turistico.







L’evento sarà articolato in diversi momenti. Nel pomeriggio di venerdì vi sarà l’inaugurazione da parte del Presidente Vito Bardi, seguito dagli assessori Francesco Cupparo, Cosimo Latronico, Pasquale Pepe. Poi sarà la volta delle autorità istituzionali locali: i sindaci Enrico Bianco e Francesca Matarazzo.







Seguiranno gli interventi: dell’ing. Giuseppina Lo Vecchio, della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata nonché coordinatrice di progetto; di Cosimo Minonni (ente enfor di Policoro) e Rocco Di Santo (dell’impresa sociale Presidi Educativi) che illustreranno il progetto nella sua articolazione. Successivamente sarà l’occasione di presentazione degli altri partner di progetto: Salvatore Mammoliti (Intent srl), Giuseppe Tataranno (FISH/ANFFAS Policoro), Daniele Costanza (coop. soc. QUM) e Francesco Bianco (Ass. Ipertesto).







Il giorno seguente, sabato 19, nella mattina vi saranno incontri sul tema “Accessibilità nei luoghi di istruzione, formazione e lavoro” ove modererà la DS dell’IIS Pitagora di Policoro, Maria Carmela Stigliano. Sarà l’occasione per discutere di accessibilità nell’ambito scolastico, universitario e lavorativo con: l’ispettrice USR di Basilicata, Rosanna Cancelliere; l’arch. Giuseppina De Santis, docente IC n.2 “Giovanni Paolo II” di Policoro, Francesco Bianco, logopedista di Napoli; Alessandro Pepino (Università di Napoli), Albertina Pretto (Società Italiana di Sociologia della Salute) e Angelo Abatiello (psicologo di Presidi Educativi).







Alla presenza di studenti dell’ISS Pitagora e del liceo “E. Fermi” di Policoro, sarà la volta della presentazione del fumetto “Fuga da diversilandia” con l’autore nonché testimonial dell’evento, Giuseppe Sansone. Un momento di riflessione e dibattito, moderato dalla DS Giovanna Tarantino del liceo policorese.







La seconda parte della giornata di sabato sarà invece l’occasione per affrontare il tema dell’importanza dell’accoglienza turistica da un punto di vista sociale ed economico. Si farà con tre sociologi: Rocco Di Santo (presidente di Presidi Educativi e della Società Italiana di Sociologia della Salute), Guido Giarelli (Università Magna Grecia di Catanzaro) e Carmine Clemente (Università degli Studi “A. Moro” di Bari). A questi vi sarà il presidente di “Village for all”, Roberto Vitali, che si collegherà da remoto.







L’ultimo seminario invece vedrà il susseguirsi di referenti di aziende e associazioni che in diversi territori hanno sperimentato buone pratiche e soluzioni di accessibilità innovative. Si tratta di Giorgia Rollo (“Io Posso” di San Foca, Lecce); Federica Aiello (“Scuola di CAA e TA” di Roma); Cristina Amenta (“Materamare” di Matera); Giuseppe Bruno (Il sogno del Capitano di Metaponto), Rosangela Maino (Oltre l’arte di Matera); Luca Fulco, (“Accoglienza turistica e dislessia” a Policoro). Inoltre, vi sarà la presenza di Maria Pia Desantis, coordinatrice Cultura e Turismo dell’ANFFAS Nazionale.







A conclusione delle due giornate, sono previsti due concerti serali: venerdì (alle 21) vi sarà l’esibizione della Symphic Band Junior dell’Associazione Vessella di Policoro; sabato (alle 21) vi sarà il concerto della band “Ladri di Carrozzelle”, note la pubblico per la trasmissione RAI “O anche no”.







Come sostiene il Presidente Bardi, in un contesto come quello del Metapontino, caratterizzato da una forte vocazione turistica, ci siamo posti l’obiettivo di intercettare un segmento di mercato troppo spesso trascurato: il turismo accessibile. Un turismo che risponda alle esigenze delle persone con disabilità e dei loro familiari, che richiedono infrastrutture e servizi adeguati ai loro bisogni.