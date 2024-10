“L’accentuazione di particolarismi è un tratto comune in questa fase storica, dimenticando che in passato tale comportamento ha sempre assunto un ruolo disgregatore. Il tentativo di lucrare qualche consenso agitando antagonismi e contrapposizioni che appartengono più al mond... -->continua

“Un immenso dolore per la tragica scomparsa dei tifosi della squadra di calcio del Foggia coinvolti nell’incidente sulla statale Potenza - Melfi. Giovani vite spezzate troppo presto, di ritorno da una serata all’insegna della passione per lo sport. A nome dell... -->continua