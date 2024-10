La Provincia di Matera è vicina ai lavoratori metalmeccanici dell’automotive, compresi quelli dell’indotto che applicano il CCNL sottoscritto dalle categorie del commercio e quelli in somministrazione.

Lo ha ricordato il Presidente dell’Ente di via Ridola, Francesco Mancini, che ha reso noto di condividere “le preoccupazioni per un settore che per l’economia lucana è a dir poco fondamentale.

E’ prioritario che l’esecutivo nazionale sia più attivo nelle politiche industriali che, in Basilicata, scontano anche decisioni dell’azienda Stellantis che mettono a rischio numerosi posti di lavoro. In una regione come la nostra nella quale, purtroppo, il lavoro è spesso una chimera e i giovani preferiscono andar via non possiamo permetterci anche un disimpegno nel settore automotive.

Spero di poter partecipare allo sciopero generale del 18 ottobre indetto da Fim, Fiom e Uilm, se gli impegni istituzionali me lo permetteranno, ma, per intanto, confermo alle maestranze e alle loro famiglie la mia totale vicinanza”.