"Durante il Consiglio regionale di ieri ho proposto al Presidente e ai colleghi consiglieri di convocare una volta al mese un consiglio inerente "temi straordinari" e di discutere gli stessi nei luoghi oggetto del Consiglio (parchi e comuni) utilizzando le sale consiliari o altre strutture adeguate ad ospitarci. In questo modo qualsiasi discussione avrebbe riscontro immediato sul territorio.

In particolare si potrebbe calendarizzare un primo incontro a Melfi per parlare dello stabilimento "Stellantis", dopo averlo visitato e dopo aver incontrato operai e imprenditori.

Lo stesso accadrebbe nella zona del Vulture, a Monticchio e alle Cascate di San Fele. A Senise dopo aver appreso la reale situazione della diga, ugualmente per Lavello, le imprese agricole e a Maratea in merito alla strada oggetto della frana. Solo in questo modo il Consiglio non sprecherà parole, ma darà voce reale al proprio territorio come mai è stato fatto prima d'ora".



È quanto dichiara Alessandro Galella, consigliere del gruppo Fratelli d'Italia in Regione Basilicata.