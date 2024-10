L'assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Francesco Cupparo, ha presieduto un incontro per fare il punto sulla vertenza dei lavoratori ex Rmi e Tis, insieme al presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella e altri consiglieri. Durante la riunione, Cupparo ha confermato che l'indennità mensile per questi lavoratori sarà aumentata a 700 euro a partire da novembre. Inoltre, si attende la conclusione delle attività dell'Arlab, incaricata di verificare la disponibilità dei lavoratori a passare al settore della forestazione o continuare a lavorare presso gli Enti Locali.



Il percorso concordato con i sindacati prosegue con ulteriori approfondimenti tecnici e amministrativi per garantire stabilità ai 1.600 lavoratori coinvolti, insieme alle risorse finanziarie necessarie. L'assessore ha ascoltato le proposte dei consiglieri, rimandando la discussione a una prossima riunione.

Di seguito la nota della regione.

L’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo, tenendo fede all’impegno assunto nelle scorse settimane, ha presieduto oggi al Dipartimento un incontro con la partecipazione del presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella e di consiglieri regionali per fare il punto dello stato della vertenza dei lavoratori ex Rmi e Tis.

L’assessore ha presentato le risultanze dell’ultima riunione, del 19 settembre scorso, con le organizzazioni sindacali, del Tavolo permanente relativo alla vertenza, confermando che l’indennità mensile sarà elevata a 700 euro per l’intera platea già a partire dalla mensilità di novembre. Cupparo ha riferito che si è in attesa della conclusione dell’attività dell’Arlab incaricata di raccogliere la disponibilità dei lavoratori interessati al passaggio alle attività di forestazione, oppure la prosecuzione del lavoro presso gli Enti Locali e le altre amministrazioni.



Il percorso concordato con i sindacati – ha detto l’assessore – prosegue con gli approfondimenti tecnici, giuridici, amministrativi necessari da parte degli uffici del Dipartimento e della direzione generale per individuare le soluzioni più idonee per dare stabilità alla platea di 1.600 lavoratori e, soprattutto, le poste finanziarie necessarie.

Nell’ auspicare che la maggior parte dei lavoratori decida di transitare nel settore della forestazione, Cupparo nell’incontro ha ascoltato le valutazioni e le proposte dei consiglieri intervenuti ed ha rinviato l’esame delle proposte ad una successione riunione.