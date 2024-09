Orazio Licciardello, materano di 65 anni, è il nuovo responsabile del settore finanze di "Matera nel cuore". Già funzionario della Banca d'Italia nella quale ha lavorato dal 1978 al 2016 ricoprendo vari ruoli di vertice nel comparto amministrativo e dove ha svolto anche attività come ispettore per le verifiche presso le banche e gli altri intermediari finanziari. Laureato in Scienze Economiche e in Economia Aziendale. Impegnato nel mondo associazionistico con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia con le cariche di Consigliere e di Segretario.





Orazio Licciardello ha dichiarato: “Ho deciso di aderire a Matera nel cuore perché sono convinto che sia l’unica vera novità della politica materana e metterò a disposizione tutta la mia esperienza per rilanciare il territorio che amo”.



Giovanni Angelino ha dichiarato: “Accolgo con grande entusiamo Orazio Licciardello nella nostra associazione. Il suo curriculum parla chiaro: anche Orazio Licciardello metterà a disposizione le sue competenze nel ruolo che gli è stato affidato per la crescita della nostra città”.



Anche la segretaria cittadina di “Matera nel cuore”, Giovanna Casamassima e il vice presidente di “Matera nel cuore”, Gianfranco Suglia, rivolgono il benvenuto a Orazio Licciardello e gli augurano buon lavoro.