I Consiglieri comunali Mangialardi, Salerno e Scarnato del Gruppo Consiliare “Scanzano Al Centro”,con una lettera indirizzata al Sindaco, all’assessore alla sanità e alla Presidente del Consiglio,chiedono che il Comune di Scanzano si faccia promotore e istituisca una conferenza dei Comunidel Metapontino per contrastare l’emergenzia sanitaria in cui versa ormai la nostra terra.

Gli stessi precisano che la Basilicata si attesta come la Regione con la più bassa spesa corrente sanitariapubblica pro-capite, che il grado di soddisfazione per le prestazioni dei servizi sanitari regionali rispetto allaqualità percepita dall’utenza, è molto basso, che la disparità dei servizi sanitari regionali sta intensificando ilfenomeno della mobilità interregionale e che liste d'attesa lunghissime, carenza cronica di personale,scarsità di fondi a disposizione sono solo alcuni dei tanti problemi denunciati.

Tale stato è da considerarsi emergenziale e di gravissima portata, ecco perchè i tre Consiglieriinsistono affinchè ci si attivi tempestivamente in difesa di un diritto sancito dalla Costituzione,quale quello alla salute.

Scanzano Jonico, 23 settembre 2024

I Consiglieri comunaliF.to Nicola MangialardiF.to Felicetta SalernoF.to Claudio Scarnato