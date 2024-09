Cambio al vertice del Dipartimento di Emergenza e Urgenza 118 che tornerà ad esser diretto da Serafino Rizzo. Si è dimesso dalla funzione di Direttore del DEU Libero Mileti che ha scelto di cessare dall'incarico per motivi strettamente personali. La decisione era giunta agli inizi dello scorso mese di luglio ma Mileti ha mantenuto responsabilmente il suo ruolo entro i tre mesi previsti per il preavviso anche per evitare che si creassero situazioni di difficoltà in piena estate in uno dei servizi fondamentali per la tutela della salute pubblica. Il Direttore Generale della ASP Basilicata Antonello Maraldo ha formalizzato con una nota la presa d’atto delle dimissioni ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto in questi mesi .Il Direttore del Deu 118 cesserà il proprio incarico in data 30 settembre. Da allora resterà solo a capo della Uoc di Anestesia presso l’Ospedale San Carlo. Ruolo che, in ogni caso, ha sempre mantenuto pur dirigendo il 118 di competenza Asp. Il servizio tornerà ad essere gestito dal 1° ottobre, così come da delibera n. 826/24 firmata oggi dal Direttore Generale Antonello Maraldo, da Serafino Rizzo, titolare della struttura dipartimentale presso il 118 e che in precedenza aveva già svolto l’incarico di facente funzioni con ottimi risultati e con competenza. Rizzo resterà in carica per il periodo previsto dal contratto per gli incarichi di sostituzione. Sia a Mileti che a Rizzo vanno i ringraziamenti del Direttore Generale "per la disponibilità e l’abnegazione mostrata in questo particolare periodo complesso e faticoso".