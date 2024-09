“La proposta del comitato intercomunale Freccia Rossa a Bella Muro di istituire a Bella-Muro una fermata del Frecciarossa Taranto-Potenza-Torino va sostenuta ad ogni livello istituzionale.”



Lo afferma Carmine Ferrone (Pd), vicepresidente della Provincia di Potenza, condividendo le motivazioni principali alla base della proposta.



“La linea ferroviaria Taranto-Torino per la tratta lucana è stata ripristinata con intervento finanziario della Regione che si fa carico anche del costo per la tratta pugliese. La stazione di Bella-Muro è strategica per le aree Marmo Platano-Melandro e Vulture-Vitalba e, di conseguenza, per la mobilità dell’intera comunità comprensoriale. Soprattutto dopo il recente completamento degli interventi di adeguamento della stazione di Bella-Muro è indispensabile ridarle centralità e, nel contempo, consentire all’utenza lucana di utilizzare il Frecciarossa, l’unico collegamento veloce tra Basilicata e Nord d’Italia. Un servizio importante per tenere sempre vivi i legami con la comunità di corregionali trasferiti nel centro e Nord Italia. Puntiamo – dice Ferrone -anche attraverso il miglioramento funzionale del piazzale antistante la stazione, alla realizzazione di un’area d’interscambio modale. Un vecchio progetto che ho sostenuto da tempo insieme all’Amministrazione Comunale per far diventare la stazione di Bella-Muro uno snodo di collegamenti auto-biciclette-bus-treno.”