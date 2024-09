La Giunta regionale ha deliberato tre misure che intervengono sul sistema socio-assistenziale in Basilicata e, in particolare, sulle strutture per pazienti affetti da disturbi mentali, disabili e con dipendenze patologiche. La prima delibera riguarda presidi riabilitativi, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi che accolgono utenti con disturbi dello spettro autistico, del comportamento alimentare e in ambito neuropsichiatrico. Il provvedimento – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico - consentirà di creare nuove strutture e aumentare il numero di posti letto, portandolo a complessivi 398, nell’ottica di soddisfare le necessità assistenziali in questo particolare ambito.



Con la seconda delibera, l’intervento riguarda il fabbisogno di posti letto (residenziali e semiresidenziali) delle strutture socio-sanitarie con pazienti disabili gravi, privi di sostegno e bisognosi di riabilitazione. La dotazione complessiva arriverà a quota 59 unità.



Riguarda le dipendenze da alcol e la ludopatia, infine, la terza delibera approvata dalla giunta nella seduta di oggi: la Regione prevede la realizzazione di strutture per complessivi 257 posti letto. “Si tratta di un intervento – spiega l’assessore Latronico – che costituisce il primo provvedimento di definizione del fabbisogno di assistenza in questo settore, non definito nel Piano sanitario regionale”.



Le tre delibere, così come previsto dalla legge, saranno inviate alla Commissione consiliare competente in materia sanitaria per il rilascio del relativo parere con la conseguente approvazione definitiva.



“Il sistema socio-assistenziale – conclude Latronico – svolge un ruolo di fondamentale importanza per garantire che le persone con disabilità, disturbi psichici e dipendenze ricevano il supporto necessario per vivere una vita piena e soddisfacente. Investire in questo comparto, al di là dei riflessi positivi sugli individui coinvolti, significa contribuire a creare una società più solidale e inclusiva”.