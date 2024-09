Sono 35 le unità lavorative assunte dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera che entreranno in servizio il prossimo primo ottobre. Questa mattina nella sede ASM di Matera, i neo assunti hanno firmato i contratti alla presenza dell’Assessore alla Salute, politiche per la perso... -->continua

“Il nostro voto a favore - insieme alle altre forze politiche di minoranza - alla proposta di legge in materia di accoglienza ai migranti, rappresenta un atto di responsabilità a cui Basilicata Casa Comune non si è voluta sottrarre seppur le modifiche apportat... -->continua