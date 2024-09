"Quanto dichiarato in una intervista a mezzo stampa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conferma la priorità del Mezzogiorno nell’azione del governo Meloni, perché fondamentale per lo sviluppo del Paese e dell’Europa. Sulla Politica industriale, mai come ora, il Governo ha non solo ridato slancio alla siderurgia (vedi Ilva), per primo ha predisposto (in Europa) un piano sull’Aerospace, ha rilanciato il comparto della tecnologia (microchip e conduttori), oltre a mettere in sicurezza, salvaguardando alcuni comparti tra i più importanti”. È quanto dichiara Michele Napoli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.



“La Basilicata – precisa il capogruppo - è per vocazione centrale dal punto di vista orografico, altresì snodo importantissimo per lo sviluppo delle direttrici in tema di produzione e occupazione con focus sull’innovazione. Oltre alla ZES unica, il nostro territorio si candida quale alveo naturale per ospitare le imprese che investono al Sud. Riguardo a Stellantis, il Governo ha messo in atto il più importante piano di ammodernamento dell’automotive: 1 mld di euro per sostituire il parco auto (Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3), ha creato l’area di crisi e l'azienda si è impegnata a realizzare il quinto modello nello stabilimento di Melfi”.



“La maggioranza Bardi segue questa e altre vicende, pienamente rivestita del ruolo responsabile di facilitatore affinché – continua Napoli - gli esistenti e i nuovi potenziali player nazionali ed esteri abbiano tutte le condizioni ideali, dai servizi immateriali alle infrastrutture, per contribuire non solo al loro business quanto avviare asset di crescita a beneficio della terra lucana”.



“I tavoli di confronto con parti datoriali e sociali sono solo il primo passo, inoltre, per recepire istanze preventive ma anche e soprattutto - conclude il capogruppo di FDI - condividere i provvedimenti utili e necessari per raggiungere gli obiettivi prefissi. Un lavoro in coerenza con i principi di trasparenza, affidabilità e capacità, pietra miliare della buona politica".