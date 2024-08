“In merito alla gara sul Trasporto pubblico locale andata deserta, credo sia il caso di trasformare in energie propositive le valutazioni critiche su un problema che ha radici datate. Bisogna fare presto e bisogna fare bene per superare le difficoltà. Il tema è complesso e chiama in causa un ampio ventaglio di esigenze. Pertanto, sarà indispensabile, sin da subito, un confronto con i sindacati di categoria e il Consiglio regionale”.



Lo dichiara Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilicata.



“Ringrazio quanti, con onestà intellettuale, hanno voluto sollevarmi dalle responsabilità, visto che ricopro la carica di assessore da un mese e mezzo, mentre l’appuntamento della gara viene da molto lontano. Ma a questo punto i personalismi dovrebbero essere messi da parte e convergere verso un rilancio del sistema dei trasporti. Bisogna anzitutto comprendere in maniera dettagliata, senza esprimere giudizi aprioristici, perché non sono state avanzate candidature. In tal modo eviteremo di correre rischi nel prosieguo delle azioni da intraprendere”.



Oggi l’assessore incontrerà Suarb (Stazione unica appaltante) e Ufficio trasporti per approfondire le criticità fin qui emerse e analizzare i bacini d’utenza. Successivamente si aprirà il confronto con i sindacati e il Consiglio regionale.



“Ciò che mi anima – aggiunge Pepe – è la volontà di offrire ai lucani una mobilità del futuro, come dovrebbe essere e come sarà da qui al 2050. Bisogna immaginare una Basilicata di prospettiva, pur nell’urgenza di partire subito, con collegamenti avanzati garantiti da mezzi efficienti e risorse umane da valorizzare. Dobbiamo ottimizzare l’offerta e dare alle imprese opportunità di sviluppo, perché non dobbiamo dimenticare che il settore dei trasporti impiega un numero importante di donne e uomini e anche a loro, oltre che ai pendolari, bisogna dare risposte serie, efficaci e immediate. C’è stato un problema, ma siamo qui per affrontarlo con lo stesso piglio con cui, da alcune settimane, anche in questa torrida estate, abbiamo dialogato con i nostri interlocutori istituzionali per accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture e dei servizi per i lucani”.