“E’ Bardi, nel replicare al presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a dare una lettura fuorviante del voto nel Consiglio regionale di Basilicata sull’autonomia differenziata e a voler mistificare la realtà. A favore dell’autonomia differenziata si è espressa solo una parte dell’attuale maggioranza di centrodestra, segnatamente Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che in Consiglio regionale contano solo 10 voti su 21. Ed infatti, la loro mozione non è stata approvata sia per il voto contrario del centrosinistra che per l’astensione di Azione. L’assenza dell’unico Consigliere di Italia Viva, poi, non autorizza Bardi ad autoattribuirsi quell’ipotetico voto a sostegno della propria tesi. Senza voler entrare nel merito delle ragioni dell’assenza dell’unico Consigliere di Italia Viva in quella seduta del Consiglio regionale del 2 agosto, se tattica, strategica o per motivi personali, come da egli stesso comunicato, è notoria, infatti, la contrarietà di Italia viva all’autonomia differenziata tanto che fa parte del Comitato promotore del referendum abrogativo. La raccolta di firme sta procedendo a gonfie vele sia on line che ai banchetti che quotidianamente e nonostante il periodo estivo anche il Partito Democratico sta organizzando grazie all’impegno dei propri circoli sul territorio ed insieme agli altri sostenitori delle ragioni del No a questa legge sbagliata e che spacca l’Italia. Sono state abbondantemente già superate le 500.000 firme e contiamo di raggiungere quanto prima il milione di sottoscrizioni”.



E’ quanto dichiarano i consiglieri regionali del Partito democratico Piero Lacorazza, Piero Marrese e Roberto Cifarelli.