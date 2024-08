«Il sostegno che Roberto Speranza ha voluto personalmente esprimere alla candidatura di Kamala Harris a Presidente degli Usa è un messaggio anche per il Pd che deve continuare a stare dalla parte del cambiamento, come ha ripreso a fare sui diritti civili e sociali. Sul piano dei diritti il Pd è sembrato troppo a lungo distante dalla vita reale delle persone e deve recuperare i ritardi. Lo “ius scholae”, la proposta di riforma della legge sulla cittadinanza che prevede l’acquisizione della cittadinanza italiana per i minori stranieri che hanno completato un ciclo di istruzione in Italia, è un’occasione per farlo. E’ necessario dare diritti a ragazze e ragazzi che studiano con i nostri figli, che parlano persino i nostri dialetti. A Bella ad esempio abbiamo una straordinaria testimonianza che l’integrazione sociale tra le giovani generazioni e tra la comunità locale e quella degli immigrati non solo è possibile ma produce risultati significativi per la stessa comunità ospitante, oltre ad aver contribuito a rafforzare la popolazione scolastica, che in tutti i comuni è l'elemento più importante per combattere contro i tagli delle scuole. Inoltre se i democratici americani hanno i piedi ben piantati nella classe dei lavoratori, il Pd su questo può e deve fare di più, rimettendo al centro il lavoro, quello precario e quello che ancora da troppo tempo è negato a giovani e donne. La ripresa autunnale si preannuncia difficile soprattutto sui temi del lavoro e dei diritti sociali e civili. Il Pd deve farsi trovare preparato”