Dalle ore 12.00 ho iniziato un digiuno per chiedere che finalmente anche in Basilicata venga istituita la figura del Garante per i diritti dei detenuti.

Nel dirmi certo che questa volta, e dopo 14 anni di attesa, riusciremo nell'intento, grazie all'attivismo dei Consiglieri di Azione, ad iniziare da Marcello Pittella che sul tema aveva già lavorato nella scorsa legislatura e alla sensibilità del Presidente della Giunta Vito Bardi, dell'intera Giunta e dell'intero Consiglio, intendo accompagnare questo percorso attraverso un'azione nonviolenta, augurandomi che possa anche rappresentare l'occasione per discutere di Stato di diritto, Costituzione, diritti umani e di quella che da sempre definisco "Comunità penitenziaria".

La prima proposta di legge, lo dico per onorare un dato di memoria, fu presentata su mio input nel 2010. Dopo 14 anni è davvero giunto il momento di mettere la parola fine a una lunghissima attesa.

Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e iscritto ad Azione