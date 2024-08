Il Dipartimento Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, nelle more dell’approvazione del bilancio regionale, ha inviato una comunicazione al Direttore della Programmazione e Risorse Finanziarie per segnalare l’urgenza di liquidare i fondi ai beneficiari dell’Avviso Pubblico “sezioni primavera” chiedendo, in via eccezionale, l’anticipazione della somma complessiva di € 2.084.024,13 (su un importo complessivo di circa 2.369.000,00 eur) per procedere all’avvio della fase di erogazione dei fondi destinati ai soggetti privati che accolgono nelle proprie strutture più di 500 bambini e bambine nella fascia 24-36 mesi.



“Questa anticipazione - ha dichiarato l’assessore regionale con delega alla Salute, Politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico - consentirà la prosecuzione dei servizi a partire dal nuovo imminente anno educativo sostenendo le esigenze delle famiglie e delle attività dei soggetti privati che operano in un ambito dell’economia sociale particolarmente importante come quello dell’area socio educativa per la prima infanzia, un settore che, durante e dopo la pandemia Covid-19, ha subito importanti ripercussioni negative a seguito di un’emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale”.



In totale l’Avviso approvato con D.G.R. n.909/2023 “Avviso Pubblico "Contributo per le Sezioni Primavera private per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta di servizi educativi destinati ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi" finanzierà 102 istanze di contributo a valere su tre annualità educative.



“Con questa misura - ha aggiunto Latronico - intendiamo sostenere l’incremento dell’offerta e della qualità dei servizi sull’intero territorio regionale al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, l’offerta di un sistema integrato di educazione e di istruzione di qualità in grado di favorire lo sviluppo di potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”.