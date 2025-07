I Sindaci di Satriano di Lucania, Tito e Sant’Angelo Le Fratte esprimono piena solidarietà ai lavoratori della Smart Paper per le recenti criticità legate all’esito della gara di Enel Energia.



Comprendiamo le preoccupazioni che stanno emergendo e seguiamo con la massima attenzione ogni evoluzione della vicenda. In particolare, attendiamo gli esiti dell’incontro odierno tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, che rappresenta un momento cruciale per chiarire le prospettive future e i possibili impatti sui livelli occupazionali.



Fin da ora, riteniamo fondamentale che si apra quanto prima un confronto a livello regionale. Per questo, rilanciamo con forza la richiesta di un incontro presso la Regione Basilicata, affinché si affronti in modo serio e concreto la situazione, evitando ogni possibile ripercussione negativa sul tessuto occupazionale e produttivo dei nostri territori.



I Sindaci continueranno a seguire da vicino ogni passaggio, mettendosi a disposizione per sostenere ogni iniziativa utile a tutelare il lavoro e la dignità delle persone coinvolte.



I Sindaci di Satriano di Lucania, Tito e Sant’Angelo Le Fratte